港足｜足總公布譚秋朗任CEO 商界出身缺足球履歷 貝鈞奇稱可注新思維 (13:04)

足總上任行政總裁溫達倫於去年6月離任，職位已懸空接近一年。足總今日宣布，經過一段時間積極招聘及遴選委員會多輪甄選和面試，挑選出商界出身的譚秋朗。譚秋朗畢業於香港科技大學工商管理碩士，對上一份工作在工程資深跨國企業索斯科（Southco）出任亞洲大中華區總經理，但沒有體育總會或體育相關工作背景，足總稱他「熱愛運動，過往多年有參與劍擊運動」。

譚秋朗在足總新聞稿表示，對能夠成為足總行政總裁感到十分榮幸，期望將商界管理經驗，與運動及文化藝術結合，「為香港足球運動推上一個新台階，提升香港人對足球的熱情」。

足總去年被審計署及立法會帳目委員會狠批管理不善，足總主席貝鈞奇期望，以譚秋朗的管理能力為香港足球注入新思維，改善機構內部管治：「在管理及會務發展方面更為完善，讓更多人認識香港足球運動，達致全民足球，將香港足球發展推向高峰。」

另外，據悉同時懸空近一年的足總機構管治總監，足總已物色合適人選。足總技術總監艾拿臣任職逾兩年後，將於下月約滿離任，足總已聘請日籍教練保坂拓郎出任新的菁英培訓總監，亦將任港足U16教練。

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