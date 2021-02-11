歐聯｜曼城挫PSG首闖決賽  破英球隊歐戰紀錄  哥迪奧拿嘆5年沒白過 (12:22)

首回合已為「藍月」建功的馬列斯，今仗伙奇雲迪布尼及菲爾科頓合組攻擊線，PSG遣莫路伊卡迪掛帥，有傷的基利安麥巴比先列後備，結果全程未有落場。開賽11分鐘，迪布尼施射被費奧倫斯擋走，馬列斯後上補中；5分鐘後，馬昆奴斯哥利亞頭槌中楣無緣扳平。易邊後18分鐘，馬列斯遠柱接應科頓左路傳中，無人看管下射成2：0；科頓成曼城今季唯一一人在各項賽事入數及助攻均「上雙」。戰至69分鐘，迪馬利亞和費蘭甸奴在邊線外爭執，前者急於搶得皮球開波，出腳踩對方腳面，費蘭甸奴隨即倒地，球證向迪馬利亞出示紅牌。PSG踢少1人下未能扭轉形勢，終吞曼城兩蛋出局。

曼城自歐聯改制後首晉決賽，距離上次打入歐戰決賽已有51年之久。哥迪奧拿在2016/17球季上任後，過去4季歐聯均未突破8強，望穿秋水終拿下決賽席位，亦是首支英格蘭球隊在歐聯及前身的歐洲冠軍球會盃單季贏足11場。哥帥稱：「大家以為打入決賽很易。如今終於做到了，證明過去4、5年的努力有意義。」曼城今季已贏得英格蘭聯賽盃，距重奪英超冠軍只差3分，如今離首奪歐聯亦只差一仗，「三冠王」目標在望；哥帥表示先專注贏得聯賽冠軍，再備戰歐聯決賽。

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