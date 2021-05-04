港超｜愉園主帥鮑家耀停賽上訴失敗提早收咧 僅接受求情理由減罰款 (20:18)

鮑家耀今傍晚在愉園職員陪同下到足總總部出席上訴聆訊，約一小時結束，會後愉園職員代表交代，對結果感到失望，維持最低10場停賽及禁止進入比賽場地，不能夠再改變判決，只能接受決定：「規則是這樣我們會跟從規則。我們上訴理據是，大家都知道港超只有一個女球證，並非想批評所有女球證，當時（鮑家耀）說的內容都只是根據她在比賽判決質素才說出來，而非故意有性別歧視之意。」愉園確認，今季包括第三循環賽事，將繼續由總監潘文迪及其餘教練團成員帶隊，鮑家耀則參與操練內容。

愉園連同第三循環尚有5場賽事，已停賽兩場的鮑家耀，除了肯定提早收咧，還要坐「越季波監」3場。鮑家耀及球員林衍廷在3月21日對天水圍飛馬賽後，分別向執法賽事女球證羅碧芝，言論涉性別歧視及性騷擾，其中鮑指「求吓足總唔好再用女球證，我唔係睇死女性，但她根本無體能跟足男仔賽節奏」，最終二人在上月19日紀律委員會各判停賽10場。林衍廷雖可以罰款代其中5場停賽，但愉園日前表明其行為需內部處分，故今季不會再派他上陣。

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