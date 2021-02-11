西甲︱美斯疑辦誓師大會宴請隊友 迎馬體會前激勵士氣 涉違限聚令或受查 (19:03)

巴塞昨晨以3：2擊敗華倫西亞，由於周中沒有比賽，教練朗奴高文給予球員一日休息。《每日體育報》影到門將達史特根在內的多名球員，被影到當地昨日中午出入美斯寓所，享用燒烤午餐，部分人更攜眷出席。當地電視台GOL更上載一段影片，指現場傳起「冠軍」、「入波」的歌聲，顯示職球員對大戰充滿信心。《阿斯報》向巴塞查詢職球員有否違反當地6人限聚令，獲得回覆是球員一直在隔離泡泡，之前在基地亦一同用餐，其他人亦有遵照社交距離守則。

巴塞現落後馬體會兩分，本周需在魯營主場擊敗對方，且同分但對賽佔優的皇家馬德里失分，才有望後來居上，在重奪聯賽冠軍之路獲得先機。正養傷的翼鋒安素法迪據報需周四再施手術，肯定缺席歐洲國家盃。

下一輪西甲除了巴塞對馬體會，亦有皇馬下周一火併第4的西維爾。後者今晨完場前失球，主場0：1不敵畢爾包，爭標機會大減。

其他報道：歐超聯後續︱英超研班主簽約章防出走 成效受質疑 英足總調查Big 6籌組角色

其他報道：國際賽︱朝鮮隊以疫情防控為由 申請棄戰世界盃外圍賽