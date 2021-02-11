NBA︱占士再因傷缺陣 一眉領湖人返勝軌 巫師韋少「超級三雙」寫歷史 (14:28)

今年3月底鬥阿特蘭大鷹隊右足踝扭傷的「大帝」勒邦占士，雖日前久休復出，惟表現平平之餘，上仗更疑似傷患未癒，末段退下火線。今早球隊大戰西岸「三哥」金塊，占士高掛免戰牌，靠「一眉」安東尼戴維斯領銜迎敵，最終他攻下全隊最高25分，加上小將賀頓德加完場前15.1秒取得關鍵的兩分，終以4分之差力克對手，結束三連敗返勝軌，以37勝28負，暫壓達拉斯獨行俠升上西岸第5。

另外，巫師球星韋斯特布克，今貢獻14分、21個籃板及24次助攻的「超級三雙」，加上八村壘及比爾亦合轟53分，主場以154：141擊敗溜馬。而「韋少」生涯第3次在三雙數據內，籃板及助攻均「20+」，超越已故名宿張伯倫，打破聯盟紀錄。

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