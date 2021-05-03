雙紅會延期︱曼聯料避過直接判輸 英官員譴責暴力 加利佬堅尼撐球迷 (20:12)

英超賽事首次因球迷示威延期，事發時約200人闖入場奧脫福球場草地，示威反對班主格拉沙家族，警方到場驅散，衝突中兩名警員受傷，其中一人被玻璃樽割傷臉部，需要送院。英國外交國務大臣祁湛明（James Cleverly）稱不能容忍示威者所為，但表示理解曼聯迷球的心情。曼徹斯特市長貝安德（Andy Burnham）亦譴責「少數人」使用暴力，危害警員及其他球迷的安全。

曼聯名宿堅尼認為示威是出於對球會的愛，形容球迷非常認真，昨日示威只是開端。加利尼維利則認為，格拉沙家族令曼聯近年戰績和球會建設落後於對手，表示：「是時候了，他們現時出售球會既能大賺一筆，亦是正確和被尊重的決定。」「加利佬」盼此事有助推動英國足壇改革，又再提紅魔等老牌球會參與籌組歐洲超級聯賽，屬重大錯誤。

利物浦名宿加歷查亦開腔支持「對家」球迷，但不認同部分過火行為。一同擔任昨仗評述的桑拿士，則因有人向直播室投擲信號彈及罐裝飲品，激動表示：「若被扔中，我們或已被殺，或在臉上留下永久傷痕。」他又認為，曼聯球迷「稍被誤導」才如此憤怒。

當地警方正調查事件，英足總亦已聯絡曼聯及警方索取有關資料，或會處分曼聯。英足總規章訂明，若一間球會的成員或球迷令比賽取消，董事局有權不設補賽，直接判對手獲得1分或3分。不過，英媒預料曼聯或只被罰款，但不會被扣分，因為是英超賽會及警方決定押後比賽，兩間球會當時亦同意。至於補賽需在本月23日英超煞科前進行，英國《太陽報》稱或定於本月14日，而紅軍押後一天至17日作客西布朗。

相關報道：英超｜曼聯宣布雙紅會延期 稱尊重示威權利 為職員安全受威脅感遺憾

其他報道：亞協︱亞洲足協准J組賽事延至6月底 為港超第三循環讓路