英超︱巴利回巢後首戴帽領熱刺升第5 再諷前帥摩連奴踢法保守 (17:01)

熱刺憑巴利連入三球，加上助攻第2球的孫興慜於77分鐘埋齋，主場贈篤定降班的錫菲聯4蛋，34輪得56分升上第5，暫時壓過周二凌晨（4日）才出賽的韋斯咸，以及今輪「雙紅會」延期的利物浦。熱刺落後第4的車路士5分，尚餘4輪下仍有機會爭上前四，但煞科日將撼現時第3的李斯特城。

巴利以借將身分回巢後首度「戴帽」，賽後盛讚賴恩美臣令球隊重捨進取風格，表示：「球隊現時看重前線，愈接近對方龍門，就愈多機會入球。我們過去數周專注於此，不可能一夜間就改變，但是朝正確方向，亦正在踢出熱刺風格。」此番言論儼如諷刺常「泊大巴」的前帥摩連奴，而巴利上輪對修咸頓建功後，已曾稱「熱刺是大球會，要踢得更進取」。

掌帥至季尾的賴恩美臣則稱，一直知道巴利是「世界級球員」，大讚他願意為球隊奔跑，但避談對方外借合約季尾完結後會否留效。另有報道指，熱刺在尋找新帥多次碰壁後，或向富咸少帥史葛柏加（Scott Parker）招手；柏加曾效力熱刺兩季，於2013年夏天轉投富咸至掛靴，而他今季仍未領富咸走出降班漩渦，現以34場27分排尾三。

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