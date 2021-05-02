田徑｜張培賢三破撐竿跳香港紀錄 陳鉻泰寫近兩年最佳 添東奧外卡機會 (20:30)

張培賢於2019年以4.45米打破香港紀錄，今日在香港錦標賽再戰男子組賽事。他在4.05米才開始試跳，第2次試跳以4.46米打破紀錄，緊接再以4.60米及4.80米刷新紀錄，雖然3次試跳5米失敗，但足以奪得冠軍。這名港產「鳥人」期望盡快突破5.30米，藉此爭取香港體育學院的資助。

小將梁德洋亦於男子3000米障礙賽跑出9分30.87秒，打破自己去年創下的香港U20男子3000米障礙賽紀錄，同時力壓余顯華奪得冠軍。

「跳高女神」楊文蔚亦出戰女子組賽事，雖然跳過1.75米，但只奪得銅牌，同樣跳過1.75米的張靜嵐及鍾慧欣，以較少試跳次數奪得金、銀牌。正追逐東京奧運資格的陳銘泰，在男子跳遠最後一跳做出7.70米，寫下個人近兩年來最佳，增添以外卡征奧的機會。

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