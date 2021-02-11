意甲︱干地豪言推翻祖雲王國 阿特蘭大征薩斯索羅 誓阻國米提早封王（附精華） (19:30)

薩斯索羅vs.阿特蘭大 now639台、有線615/655台、myTVSuper302台 晚上21：00直播

國際米蘭先後有前鋒盧卡古和拿達路馬天尼斯攻門中柱，但在69分鐘打開紀錄，由盧卡古回傳中場基斯甸艾歷臣遠射得手。國米至補時階段憑一次反擊，由阿舒拉夫射穿克羅托內門將「大細龍門」，淨勝兩球而回。克軍因少尾四的卡利亞里13分，提早4輪降回意乙。國米分別拋離次席AC米蘭及少踢1場的阿特蘭大13和14分，倘若阿特蘭大今晚碰薩斯索羅不能凱旋，國米便可自2010年後首次封王，也是隊史的第19個冠軍。AC同日在伊巴謙莫域傷癒復出下，主場以2：0輕取賓尼雲圖。

對於祖雲達斯過去9季壟斷局面，國米主帥干地說：「球會距冠軍只差一步，我們正推翻一個持續9年的王國。我們知道可以做一些非凡事情，因國米已11年無聯賽冠軍，現正打造一個王朝。這是國米球員應得的，恭喜他們。」今仗先拔頭籌的艾歷臣則說：「球隊仍未奪標，還需等候，但已很接近。我為取得入球而高興。我的入球數量不多，但如果今次是奪冠入球，我定會心花怒放。」

另外，盧卡古因國米隊友比列錫越位在先「食詐糊」，令他「食白果」場數增至5場。他至今已入21球和有10次助攻，是Opta於2004/05年球季開始統計以來，首個在單季入20球或更多，以及至少有10個助攻的意甲球員。

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