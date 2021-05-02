港超｜理文反勝勢闖爭標組 愉園小將林衍廷因內部處分提早收咧 (18:03)

菁英盃原定其中一場4強由理文對愉園，但前者以公平為由拒絕補賽，賽事最終未能舉行，愉園直接晉身決賽。風波過後，兩隊今午在深水埗運動場的聯賽首次對碰。理文近况低迷5場輸4場，今仗面對有4名外援復任正選的「快活谷」，開賽僅5分鐘被對方的英籍中場查理史葛撞射攻破大門，理文於38分鐘由沙普夫建功扳平，但這名烏克蘭籍中場因這次攻門撞到對方守將弄傷膝頭，即時退下火線。

兩隊半場打和，下半場開始下細雨，理文憑金承龍及基華尼頓於69及80分鐘各建一功，加上完場前攻門判愉園門將屠俊翹擺烏龍，終大勝4：1。同日另一場，晉峰憑黃偉國後備入替1分鐘即建奇功，在斧山道運動場以1：0險勝標準流浪。

理文賽後13戰18分排第4，晉峰兩連勝後12戰12分排第5，餘下兩輪在未來一周對冠忠南區及理文，即使這支升班馬最後兩輪皆勝，但因在首循環以1：5大敗予理文，故最後一仗必須大勝理文5球，才有望奇蹟反壓進佔「爭標組」。

愉園主帥鮑家耀續停賽，由總監潘文迪暫代領軍，他賽後確認以罰款代林衍廷其中5場停賽，是考慮到對方「越季波監」，並非為讓他可在第三循環「護級組」上陣。他透露，主帥鮑家耀上訴一事，預計本周二於香港足總聆訊，當事人會再出席答辯。

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