田徑｜呂麗瑤香港錦標賽再寫今季最佳 談疫下入奧機會嘆「無眼睇」 (18:41)

港隊「欄后」呂麗瑤於本地田徑賽事重啟後，6周以來共出戰4場。她繼上周系列賽次回合以13.51秒奪冠後，今早於100米跨欄初賽跑出13.49秒，稍推前今季個人最佳成績。她在下午決賽負風速（-1.4米/秒）下，以13.66秒首名衝線，拋離次名的盛楚殷0.77秒封后，但她承認僅戰本地賽難以提升東奧排名。被問及對征奧的看法時，她無奈答道：「無眼睇，再問我何時可出國比賽，我也答不到。太多事非自己能控制，假若不談奧運，辛苦練習亦是為比賽，本地賽會繼續努力，做好時間自己都開心，畢竟疫情下比賽買少見少，跑得一槍得一槍。」

跑手陳佩琦在勁敵梁筠宜偷步下，以12.31秒膺百米女飛人，李巧怡亦因偷步遭取消資格。陳佩琦表示第3次鳴槍才正式比賽，心情難免緊張，但滿意發揮，希望今年再次跑進12秒內，鋪路出戰年底的全運會。而跳遠女將俞雅欣在4次犯規下，於第4跳做出6.17米大熱封后，但未改寫自己保持的香港紀錄。

男子110米跨欄由香港紀錄保持者陳沖泓，以14.36秒力壓梅政揚奪冠；石錦程則在男子100米跑以10.68秒掄元。

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