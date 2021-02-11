NBA︱占士復出射失關鍵3分 湖人負帝王兩連敗 盼與新兵加快磨合 (16:25)

勒邦占士在3月底面對阿特蘭大鷹隊時扭傷足踝，休養逾1個月後終復出，雖然「大帝」全場僅攻入16分，且完場前2.7秒落後兩分時，射失關鍵3分球，終再輸兩記罰球，以4分之差告負。雖然未能為球隊重返勝軌，但占士滿意復出首仗表現，又期待與兩名在他缺陣期間加盟的新隊友杜蒙特及麥利摩，盡快磨合。

同日西岸上演榜首大戰，主場的太陽面對殘陣的爵士以121：100大勝，賽後雙方同樣45勝18負，但主隊以較佳對賽反壓對方升榜首。

另外，波士頓塞爾特人新星塔圖轟入個人生涯新高60分，成為繼「小鳥」布特後，隊史第2位單場得分「60+」的球員，領軍主場加時以143：140挫馬刺。至於密爾沃基公鹿在「字母哥」安迪度高安普因傷避戰下，仍作客以108：98擊敗芝加哥公牛，成為東岸第3支出線季後賽球隊。

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