NBA︱火箭20歲小將一戰成名 轟50分寫多項紀錄 (20:07)

今季火箭在當家球星夏登，以及總經理莫利相繼離隊後，季中正式進入重建期，成績一落千丈，不但已篤定無緣季後賽，排名更跌至聯盟最差，近期更有主將禾爾因傷提早收咧。不過，一眾小將亦藉此取得寶貴的上陣機會，其中於1月由克里夫蘭騎士來投的得分後衛奇雲波特，今仗面對昔日出道時選中他的東岸勁旅公鹿，全場26投16中，包括9記3分球，最終轟入50分兼交出11次助攻的「超級雙雙」，助火箭爆大冷於主場以143：136取勝，結束五連敗走勢，而他亦寫下多項紀錄，包括隊史最年輕得分半百；史上第4年輕單場攻入50分，僅次勒邦占士、真寧斯及戴雲布克卡；以及最年輕單場取50分兼有助攻「雙雙」的球員。

事實上，這名20歲小伙子出道並不太如意，2019年選秀會僅以首輪最後一位獲公鹿選中，並隨即被交易至騎士，在上季的新秀年擔任後備，場均10分表現中規中矩。惟今季初被騎士長期下放至發展聯盟G-League出戰，雖場均取得24.1分兼獲選年度最佳一隊，但仍在1月被換至火箭，如今一戰成名，他今賽後坦言是夢寐以求的一天，稱自己是役手感很好，「感覺到會是特別的一天」。

同日賽事方面，金州勇士雖有球星「咖喱仔」史堤芬居里攻入全場最高37分，包括6記3分，令他單月累積射入96記3分球，打破聯盟紀錄，但球隊最終仍作客以114：126不敵明尼蘇達木狼，吞下兩連敗，續排西岸第10位。至於東岸一哥布魯克林籃網則憑杜蘭特轟入42分，率軍作客以130：113輕取印第安那溜馬取四連勝。

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