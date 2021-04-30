美洲盃︱阿根廷大軍征美洲盃前擬打科興疫苗 美斯勢隨隊接種 (19:05)

南美足協早前獲中國科興生物捐贈5萬劑疫苗，予今夏參戰美洲國家盃的職球員。據報阿根廷隊職球員已決定接種該疫苗，但由於科興疫苗未獲阿根廷政府認可使用，因此屆時料該隊職球員需在鄰國烏拉圭完成兩劑疫苗接種後，才會返阿根廷作最後備戰。

另外，巴塞隆拿今晨在西甲迎戰CF格蘭納達，雖憑美斯於23分鐘先開紀錄，但被客軍分別於63及79分鐘，由前鋒達雲馬捷斯及佐治摩連拿各建一功下，以1：2反負，聯賽兩連勝走勢各終之餘，亦錯失升上榜首良機，以33戰得71分續排第3，落後榜首皇家馬德里2分。而是役巴塞主帥朗奴高文因不滿球證判決領紅被逐，他賽後表示：「我不明白自己為何被逐，因當時我只是向第4球證表達不獲球證尊重的不滿。」而他亦坦言麾下於換邊後不集中，是導致落敗的主因。

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