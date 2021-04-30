歐霸4強︱10人阿仙奴僅負維拉利爾保晉級希望 阿迪達否認無鋒陣失敗 (16:36)

「兵工廠」前鋒有拿卡錫迪仍養傷，奧巴美揚因瘧疾康復僅數日，加比爾馬天尼利亦剛傷癒，球隊是役起用中場伊美路維擔任名義上的前鋒。不過主隊維拉利爾憑文奴捷古路斯及艾比奧爾建功，半場領先兩球。兵工廠下半場早段再有丹尼施巴路斯犯規，兩黃一紅被逐，但之後由布卡約沙卡博得12碼，尼高拉斯比比操刀破蛋，取得作客入球。「黃潛」末段同樣有中場伊天卡普爾被逐兼受傷，仍贏2：1。

阿仙奴因為聯賽表現低迷，只能寄望透過取得歐霸冠軍，以獲得來季歐聯資格，但是役要到比比73分鐘的12碼，才獲得第1次中目標攻門，而奧巴美揚最後5分鐘入替，補時起腳未能扳平。阿迪達為球隊缺乏有威脅攻勢辯護：「我們操練選擇了用無鋒陣，但球隊4分鐘已被攻入一球，很難評估戰術對錯。」

《倫敦標準報》批評阿仙奴球員再次在防守出現紀律問題，如施巴路斯領紅，另一中場湯馬士柏迪則兩次失球都走甩對手，但認為艾馬利半場收起前鋒柏高艾卡沙，保守取態或令維拉利爾下周次回合被反咬一口。艾馬利則認為主隊球員與沙卡的碰撞合法，不構成12碼。

另一英超球隊曼聯則主場半場落後意甲的羅馬1：2，易邊後連入5球，反勝6：2，晉級決賽在望。

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