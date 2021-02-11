歐霸4強｜曼聯迎羅馬遇舊將 史摩寧偕米希倒戈 艾馬利籲阿仙奴：予阿迪達多些時間 (23:25)

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維拉利爾vs.阿仙奴 now644台、有線601/661台 周五凌晨03：00直播

方辛卡說：「己隊已為出征曼聯做好準備，已曾與史摩寧及米希達利恩傾談。我們都知道這是一場硬仗。曼聯值我尊重，但我們也有抱負。羅馬晉身準決賽機會不多，明白今次的重要性。我們必須為支持球會的球迷而戰。」

史摩寧於3月初膝部受傷，在他缺陣期間，「首都狼」7場意甲只1勝，已跌至第7位，去年由曼聯轉會羅馬的他說：「與你熟悉的球隊對陣是不常有的，尤其是這是關鍵戰戰役。我今季因傷缺席不少比賽，這情况是少有的，但我現在的感覺不錯，準備獻給羅馬。」米希達利恩則在2018年由阿仙奴過檔曼聯，其後被借至羅馬，去年正式加盟，他今季各項賽事上陣39次入11球，惟上次入球已在1月尾。

維拉利爾迎戰阿仙奴賽前，倒戈的主隊教練艾馬利敦促「兵工廠」，應對領隊阿迪達有耐性和有信心，以及多給予時間，並稱自己在2019年11月被對方辭退，正是今季率領「黃色潛艦」躋身歐霸4強的動力。

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