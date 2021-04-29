沙田馬場上蓋平台改建「波地」周六啟用　助5人足球港隊適應國際賽 (21:48)

「沙田馬場波地」位於馬場看台停車場的2樓平台，以往馬會在復活節假期間舉行活動時，曾在該處安排與外國足球名宿交流及親子活動。除了有5人足球場、籃球場及排球場，還有可容納50人的觀眾席、電子計分牌、儲物櫃及沐浴設備等，經過3月中至4月底試運逾一個月，將於周六起在賽馬日以外時間，開放予合資格申請機構使用，包括港協暨奧委會、香港殘奧委會、香港足總、籃總、排總等體育總會、學體會、地區體育會、學校及非牟利慈善機構等。收費參照公眾場地設施收費，分非繁忙及繁忙時段，5人場由每90分鐘130至144元，籃球場每小時57至82元，排球場每小時57至82元。

李德能屬參與今次項目的小組成員，他補充，申請者需以團體為單位，不接受公眾人士以個人身分租用，希望借此規定盡量杜絕「炒場」風氣。他透露，最初構思到落成歷時5年，過程需諮詢體育界及做建築可行性研究，以及需要相關政府部門同意土地用途，在兩年前才開始施工，提及雖然範圍不足興建標準11人足球場，但期望在鋪設場地物料後，供各級5人足球港隊恆常訓練：「我們很希望這個場地，在香港體育場地供應鏈發揮獨特及針對作用。即使不能舉辦國際賽，也能為各級5人港隊，提供貼近他們參加國際賽所需的環境，這在香港目前其他地區環境較難找得到。」

他補充，本地5人賽過去多在室內體育館進行，但是場館屬多用途，難鋪設5人專用場地，這個場地則是固定常用國際5人賽的物料鋪場：「希望各級代表隊常規在這訓練，將來出外比賽時在適應場地方面可少點吃虧。」他最後稱，本月試運期間足總5人足球已在這場地舉行大部分甲及乙組賽事，各級5人港隊的常規訓練，由4月中至今已訓練逾50小時。至於兩個籃球場則會定位用作青少年訓練，排球場的使用了正式比賽的場地物料，有兩個地區體育場試場反應理想，已預約固定時間訓練。

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