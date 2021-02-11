歐聯4強｜8分鐘內兩度無心插柳建功　曼城反勝PSG凱旋　哥迪奧拿歸功踢出自我風格 (16:03)

曼城此役排出無鋒陣，前線3將由左至右是馬列斯、奇雲迪布尼及菲爾科頓，PSG則由基利安麥巴比掛帥，尼馬和「天使」迪馬利亞從後策應，後者於15分鐘傳中予守將馬昆賀斯頂入及領前上半場。曼城領隊哥迪奧拿於61分鐘調入中場辛真高，結果他不負所託，於64分鐘傳球予迪布尼，後者再傳過頭波予助攻的史東斯但欠準，反而令PSG門將基羅拿華斯判斷錯誤，讓皮球彈入遠柱，令曼城幸運扳平。71分鐘，馬列斯主射罰球雖欠力度和角度，但皮球穿過PSG人牆，令基羅拿華斯再度束手就擒。77分鐘，PSG中場伊祖沙古爾撐中曼城中場根度簡的小腿直接領紅，以寡敵眾下，終在主場反負1：2，爭取連續兩季闖入歐聯決賽形勢被動。

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PSG教練普捷天奴為後防犯錯致連失兩球感到失望：「它們都屬意料之外。在歐聯這樣高水平的比賽有這種失誤是難以接受的。」迪布尼回應以似傳非傳和似射非射追平一球道：「它對任何門將都是難事，因他們相信定會有人觸及皮球。」迪布尼又提及讓馬列斯主射罰球的原因：「他要求主踢。我回應他有信心就去射。」可是馬列斯坦言主踢時因「撻Q」而變成奠勝一球。

哥帥則說：「己隊歐聯4強經驗不足，但今仗由被動漸變主動，下半場表現實在好。現在只踢了半場，還有次回合，而且對手仍有麥巴比和尼馬。」他又透露半場時曾向麾下表示落敗並不要緊，但「必須踢出有自己的足球風格」。麥巴比此役令人意外地沒有攻門，而尼馬則兩射兩中，天使則交出全場最多的4次射門，惟只得1次「中龍」。

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