NBA丨籃網成東岸首隊出線季後賽 餘下10仗常規賽料續缺夏登 (18:16)

籃網「三巨頭」續缺正在養傷的夏登，由杜蘭特及艾榮領銜出征，於第4節落後84：90時，杜蘭特單節獨取7分，末段射入關鍵三分球，助球隊拉開至領先10分，終以116：103擊敗速龍，提前鎖定東岸季後賽一席，亦是繼西岸的猶他爵士後，今季第2支出線球隊。籃網是役8將中有7人上雙，唯獨艾榮13投3中僅得9分，謝夫格連（Jeff Green）攻下全隊最高的22分。

受制於傷患及防疫措施，籃網「三巨頭」今季僅在7仗同場上陣，前日才傷癒復出的杜蘭特感慨道：「我們今季面對各種逆境，包括傷病、防疫措施、陣容突變等，我為球隊上下感自豪，尤其是教練團隊，都是他們的功勞。」教練拿殊稱未滿足於季後賽資格，劍指「更遠大的目標」，但承認夏登距離復出仍有漫漫長路。月初受傷的夏登今仗雖有隨隊，但只參與體能及投籃訓練，沒參與高強度練習，拿殊稱對方或到季後賽才能復出，意味「三巨頭」在餘下10場常規賽不會齊腳。

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