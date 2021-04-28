歐聯4強｜華拿屢失機再遭杜曹批評 車路士作客遭皇馬逼和仍佔優 (13:35)

華拿上周對韋斯咸的聯賽有半空門射出界，今仗開賽9分鐘接應基斯甸普列錫的二傳，離門6碼起腳射得太正中，被倒戈的泰拔高圖爾斯用腳擋出皮球。車路士於5分鐘後仍憑普列錫接應長傳，扭過高圖爾斯，射門避過護空門的皇馬守衛，惟領先的車路士數次反擊，皆因華拿未能配合而浪費機會。皇馬在29分鐘一次短角球，輾轉由賓施馬禁區控定，再轉身抽射而扳平，，他之後一次遠射刷柱出界。兩隊下半場收緊防守，最終維持1：1完場。失掉作客入球的皇馬，下周到史丹福橋作客，需最少贏1球才可晉級1個月後的決賽。

儘管車路士晉級形勢佔優，但杜曹認同球隊本應在上半場便可贏出這場比賽：「我們是有點不幸運，在對方禁區也未能抵受壓力，作出正確決定。」他稱不想指摘攻擊球員，但提到華拿早段失機仍說：「這對他毫無幫助，但一直介懷後悔也沒用。我們當刻感到惱怒，他也是，可能也有點失望，這很正常。然而，世上很多人有自己更關心的事，可能這是體育的好處，沒有人明天還會記這些事。」

皇馬方面是役3後衛陣式的漏洞甚多，教練施丹承認球隊早段落下風，但認為賽果合理。隊長沙治奧拉莫斯預計下周趕及復出披甲。另一場首回合將在周四凌晨上演，由法甲豪門巴黎堲日耳門迎戰英超一哥曼城。

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