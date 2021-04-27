歐聯4強︱皇馬3個月不敗 夏薩特倒戈 車路士鋼鐵防線遇考驗 (23:04)

皇家馬德里vs.車路士 now643台、有線616/656台、myTVSuper303台 明晨03：00直播

夏薩特日前於西甲主場對貝迪斯時76分鐘後備入替，相隔6周後傷癒復出，趕及聯同門將高圖爾斯齊倒戈。反觀車路士中場高華錫因傷無緣重返西班牙迎舊主。兩隊對上一次在歐洲賽對決是1998年歐洲超級盃，當時車路士憑烏拉圭隊名將普耶建功，以1：0擊敗皇馬。兩隊亦曾在1971年歐洲盃賽冠軍盃決賽交手，當時先踢成1：1，重賽後車路士險勝2：1，贏得球會史上首個歐洲賽錦標。

相隔23年，皇馬及車路士再次在歐洲賽相遇，值得一提是，杜曹執教生涯先後帶領多蒙特及巴黎聖日耳門（PSG），4次在歐聯面對施丹率領的皇馬，賽果1勝3和不敗。

另外，由皇馬會長皮里斯牽頭的歐洲超級聯賽風波在上周暫且告終，當時一度傳出皇馬被禁出戰4強，但歐洲足協最終決定賽事如期舉行。《馬卡報》賽前報道封面大字標題「公平比賽，施非林」，似在向歐洲足協會長施非林施壓。

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