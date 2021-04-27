體育

東京奧運｜緬甸泳手稱拒披染血國旗 放棄東奧資格以示對抗軍政府 (21:26)

緬甸隊男飛魚Win Htet Oo本月中發表聲明，不會出戰7月揭幕的東京奧運。他批評軍政府暴力鎮壓示威者，不欲披上「染血」的國旗出征，亦促請國際奧委會向緬甸奧委會施壓。

Win Htet Oo早於2019年東南亞運動會，以22.62秒達到東奧50米自由泳B標，成為緬甸隊歷來首名達到奧運標準時間的泳手，有望以第一人身分征奧。不過，緬甸自軍政府發動政變後，屢有示威者在鎮壓中遇害，他在本月中發表聲明批評軍政府：「一個19歲的跆拳道小將遇害了，她只是在示威中為人民發聲。身為緬甸國家隊的運動員，我不想為極權下的緬甸奧委會出戰，因而正式宣布退出。」

他又表示，自童年開始便參與游泳比賽，活在和平及奧運價值之中，現在要與夢想告別。他又促請國際奧委會行動，拒絕承認緬甸奧委會為合法組織。他今年2月仍在澳洲訓練，今日轉載有關他拒戰奧運的新聞，寫道「昂山素姬的夢想是讓人民生活在更美好的世界，這是我不會放棄的夢想」。

其他報道：英超名人堂｜傑斯官非纏身未入圍候選名單 里奧經理人引泰利例子抱不平

其他報道：夏薩特勢倒戈車路士 歐聯4強開戰 施丹讚狀態十足

The ultimate dream articulated by Daw Aung San Suu Kyi is for a nation that allows its people to achieve and contribute...

Posted by Win Htet Oo. Myanmar Swimmer. on Monday, April 26, 2021

相關字詞﹕編輯推介 體育 游泳 奧運 東京奧運 東奧 緬甸 國際奧委會 鎮壓 示威 棄戰

上 / 下一篇新聞