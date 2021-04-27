東京奧運｜緬甸泳手稱拒披染血國旗 放棄東奧資格以示對抗軍政府 (21:26)

Win Htet Oo早於2019年東南亞運動會，以22.62秒達到東奧50米自由泳B標，成為緬甸隊歷來首名達到奧運標準時間的泳手，有望以第一人身分征奧。不過，緬甸自軍政府發動政變後，屢有示威者在鎮壓中遇害，他在本月中發表聲明批評軍政府：「一個19歲的跆拳道小將遇害了，她只是在示威中為人民發聲。身為緬甸國家隊的運動員，我不想為極權下的緬甸奧委會出戰，因而正式宣布退出。」

他又表示，自童年開始便參與游泳比賽，活在和平及奧運價值之中，現在要與夢想告別。他又促請國際奧委會行動，拒絕承認緬甸奧委會為合法組織。他今年2月仍在澳洲訓練，今日轉載有關他拒戰奧運的新聞，寫道「昂山素姬的夢想是讓人民生活在更美好的世界，這是我不會放棄的夢想」。

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