意甲｜歐足協正式調查伊巴謙 投資博彩公司恐停賽3年 AC負拉素失前四（附精華） (20:04)

瑞典隊射手伊巴謙本月初被家鄉傳媒爆料，自2018年起持有一間博彩網站公司的10%股份，該公司業務包括足球博彩，他至今未有回應。歐洲足協今日證實，已委任道德及紀律專員調查，一旦判決伊巴謙違反條例，最高判罰是停賽3年及罰款10萬瑞士法郎（約84.9萬港元）。伊巴謙同日與國米射手盧卡古，各被意大利足球總會罰款4000及3000歐元，他們早前於意大利盃8強衝突，AC及國米亦各被罰2000及1250歐元。

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AC今日禍不單行，作客拉素以0：3敗陣，33戰得66分下跌至第5位，主隊少踢一場以61分排第6。AC與第3的拿玻里及第4的祖雲達斯同分，阿特蘭大以68分居次，但少國際米蘭11分，意味尚餘5輪之下，阿特蘭大下輪若失分，國米取勝即可重奪意甲錦標。

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