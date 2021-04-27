英超名人堂｜傑斯官非纏身未入圍候選名單 里奧經理人引泰利例子抱不平 (16:10)

英超昨日（26日）公布首屆名人堂候選名單，歷來贏得最多英超錦標的名宿傑斯榜上無名，昔日曼聯隊友里奧費迪南的經理人為傑斯抱不平，重提泰利10年前曾種族歧視里奧的弟弟，反而獲列入候選名單。
現任威爾斯國家隊主帥的傑斯，曾為紅魔13次贏得英超冠軍，此項英超紀錄至今未被打破。然而他去年涉嫌襲擊前女友被捕，日前證實被起訴，遭暫停領隊職務，將於當地時間明天（28日）需上庭應訊，昨日亦落選英超名人堂23人候選名單。
里奧費迪南經理人Jake Mallen今於Twitter轉發候選名單，他表示：「沒有傑斯......種族歧視其他球員的泰利卻入選。」他所提的是泰利於2011年涉嫌種族歧視里奧弟弟安頓費迪南（Anton Ferdinand），該案於2012年7月審結，雖然法院判種族歧視罪名不成立，泰利仍被英足總罰停賽4場。泰利則續在Instagram呼籲球迷投票，力爭成為6名入圍球員之一。
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👤 23 #PL legends
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Ryan Giggs not on there...
John Terry racially abuses a player on the pitch but still gets selected 🤔 https://t.co/6ojuWHNaIB
— Jake Mallen (@_JMallen) April 26, 2021