英超名人堂｜傑斯官非纏身未入圍候選名單 里奧經理人引泰利例子抱不平 (16:10)

現任威爾斯國家隊主帥的傑斯,曾為紅魔13次贏得英超冠軍,此項英超紀錄至今未被打破。然而他去年涉嫌襲擊前女友被捕,日前證實被起訴,遭暫停領隊職務,將於當地時間明天(28日)需上庭應訊,昨日亦落選英超名人堂23人候選名單。

里奧費迪南經理人Jake Mallen今於Twitter轉發候選名單,他表示:「沒有傑斯......種族歧視其他球員的泰利卻入選。」他所提的是泰利於2011年涉嫌種族歧視里奧弟弟安頓費迪南(Anton Ferdinand),該案於2012年7月審結,雖然法院判種族歧視罪名不成立,泰利仍被英足總罰停賽4場。泰利則續在Instagram呼籲球迷投票,力爭成為6名入圍球員之一。

相關報道:英超︱傳Spotify創辦人拉攏3名宿收購阿仙奴 亨利舒利亞入選首屆名人堂

其他報道:夏薩特勢倒戈車路士 歐聯4強開戰 施丹讚狀態十足

👤 23 #PL legends 🔘 6 #PLHallOfFame spots YOU have some decisions to make! 👇— Premier League (@premierleague) April 27, 2021

Ryan Giggs not on there...



John Terry racially abuses a player on the pitch but still gets selected 🤔 https://t.co/6ojuWHNaIB

— Jake Mallen (@_JMallen) April 26, 2021