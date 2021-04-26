劍擊丨崔浩然退役兩年復出衝擊巴黎奧運 佩劍林衍蕙東奧資格賽失利 (19:45)

「花美男」崔浩然曾出戰倫敦奧運男子花劍個人賽，於2018年亞運連奪兩銀後，當年年底以25歲之齡急流勇退。相隔兩年零4個月，他今午在Instagram上載於香港體育學院的訓練照，寫下「imback」。他受訪時表示，今日是回歸全職運動員身分的第一天，但已考慮一段時間才作此決定，又稱：「今早有點緊張，但見回熟悉的隊友，第一日以體測為主，教練會再為我定下訓練計劃。現時以3年後奧運為目標，但亦會努力爭取出戰此前的比賽。」

而東奧亞大區資格賽今日續於烏茲別克上演，港隊壓軸登場的佩劍女將林衍蕙，自小組賽起連贏5場，至4強不敵東道主劍手，無緣以首名奪得東奧最後一席。連同男子佩劍手羅浩天、重劍手何瑋桁及女子花劍手張楚瑩昨日失利，港隊無緣在東奧亞大區資格賽添入場券。

男子花劍隊及女子重劍隊早前已出線東奧團體賽，並各獲3席個人賽資格，意味港劍擊隊落實今屆奧運刺下共8張入場券。

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