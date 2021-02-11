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英超︱傳Spotify創辦人拉攏3名宿收購阿仙奴 亨利舒利亞入選首屆名人堂 (20:38)

英超阿仙奴因歐洲超級聯賽風波，再傳賣盤消息。英媒今日（26日）報道，早前表達收購意願的音樂串流平台Spotify聯合創辦人Daniel Ek，已準備正式出價18億鎊（194億港元），一旦入主，將安排名宿亨利、柏金及韋拉擔任要職。

瑞典籍的Ek日前已表示，作為阿仙奴球迷，願意從現有班主高安基家族接手球隊管理。英國《電訊報》指Ek已初步聯絡3位名宿，亨利回覆查詢時亦批評，高安基以公司形式營運球會是錯誤。儘管高安基上周表示暫時無意出售球會，但英國獨立電視台（ITV）指，Ek將公布以個人四成資產，大約18億鎊作收購。

43歲的亨利年初辭任美職球隊蒙特利爾衝擊主帥一職，與去年底被法甲尼斯解僱、44歲的韋拉一同賦閒至今。51歲的柏金則在兒子青訓出身的荷乙球會阿梅爾城，擔任青年軍教練。

另一方面，身兼阿仙奴入球紀錄保持者的亨利，與英超歷史神射手、布力般流浪及紐卡素傳奇前鋒舒利亞，今日成為首批英超名人堂的成員，賽會將未來數周，讓球迷網上票選，從另外23人選出6名入圍球員。

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