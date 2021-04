英超︱傳Spotify創辦人拉攏3名宿收購阿仙奴 亨利舒利亞入選首屆名人堂 (20:38)

瑞典籍的Ek日前已表示,作為阿仙奴球迷,願意從現有班主高安基家族接手球隊管理。英國《電訊報》指Ek已初步聯絡3位名宿,亨利回覆查詢時亦批評,高安基以公司形式營運球會是錯誤。儘管高安基上周表示暫時無意出售球會,但英國獨立電視台(ITV)指,Ek將公布以個人四成資產,大約18億鎊作收購。

43歲的亨利年初辭任美職球隊蒙特利爾衝擊主帥一職,與去年底被法甲尼斯解僱、44歲的韋拉一同賦閒至今。51歲的柏金則在兒子青訓出身的荷乙球會阿梅爾城,擔任青年軍教練。

Two centre-forwards, both gifted with natural skill and talent who have written their names in Premier League history

We’re delighted to announce Alan Shearer and Thierry Henry as the first two inductees of the #PLHallOfFame pic.twitter.com/MAKgi3SYzV — Premier League (@premierleague) April 26, 2021