網球｜拿度十二度稱霸巴塞隆拿 歸功每天下苦功 法網前返世界第2 (18:57)

拿度上周回歸主場出戰巴塞隆拿賽，首兩仗均打足3盤才過關，其後8強及4強則輕勝過關。他今晨於決賽和特薛斯柏斯激戰3小時38分鐘，成近20年ATP巡迴賽三盤兩勝制賽事的最長決賽，拿度終險勝6：4、6：7、7：6，以12次刷新自己保持的賽事奪冠次數紀錄，但亦是他首次在贏得此項錦標的過程失多於一盤。

這名34歲球星年初於澳洲公開賽8強遭特薛斯柏斯淘汰，月中亦在蒙地卡羅大師賽8強止步，如今在本個泥地賽季「開齋」，他興奮得施展前滾翻，一躍跳入泳池，表示：「歸功每天的苦功，要謙卑接受自己有時表現不佳，設法找辦法解決。」

拿度憑藉此項錦標，在今日公布的世界排名力壓俄籍新星麥維迪夫，重返男單第2；昨在塞爾維亞公開賽4強出局的佐高域，則續當世界一哥。塞爾維亞賽終由世界排名第10的貝列天尼（Matteo Berrettini）掄元，他今晨於決賽以盤數2：1擊敗卡拉錫夫（Aslan Karatsev）。

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