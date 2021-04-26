英聯盃︱曼城四連霸平紀錄 熱刺進攻零威脅完敗 暫代領隊認步伐慢5年 (17:59)

熱刺上周解僱執教17個月的摩連奴，起用青訓的退役球員賴恩美臣領軍，但全場捱打，僅靠門柱阻擋菲爾科頓的射門，以及曼城多次浪費機會，才僅以一球告負。賽前傷癒，正選上陣的哈利卡尼，更全場未曾在對方禁區內觸球，亦沒有射門或製造機會，是自2018年歐聯對國際米蘭後首次。美臣說：「我覺得球隊已付出百分百努力，對賽果非常失望。曼城已建立踢法多時，步伐比我們前4至5年。」

熱刺落敗後，亦注定連續13季沒有冠軍落袋。球隊現時在英超亦只排第7，剩餘5輪下落後第4的車路士5分，很可能連續兩季未能出戰歐聯。盛傳卡尼或因而另謀高就，今仗完場後痛哭的韓國籍翼鋒孫興慜，亦捲入轉會傳聞。熱刺名宿贊拿斯稱，如熱刺下任領隊未能再討好球員，星散機會不低。

今仗有8000名球迷現場見證主帥哥迪奧拿第30次以教練身份捧盃，以及曼城完成「三冠王」第一步。惟「藍月」也非無可挑剔，如奠勝的拿樸迪，上半場數次犯規獲球證網開一面，才不致被逐。他們將轉戰歐聯4強，周四凌晨作客巴黎聖日耳門。

其他報道：英超︱曼聯擬430億賣盤難易手 「玫瑰打吡」悶和列斯聯

其他報道：港超｜8隊一致同意完成第三循環 足總申請下月亞協盃延期讓路