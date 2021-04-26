港超｜8隊一致同意完成第三循環 足總申請下月亞協盃延期讓路 (15:51)

8隊港超代表會面逾一小時，足總主席貝鈞奇因公務缺席，由總幹事袁文川交代會議結果。袁文川表示，8隊以公平原則為由同意完成第三循環，考慮賽期及球員合約問題，以及至今仍未收到政府落實批准在港舉辦亞協盃，足總現向AFC申請，將原定下月中在港舉辦的亞協盃J組賽事延期，以騰空賽期讓港超有機會在5月底前完成今季所有賽事，包括共12場第三循環比賽；若AFC不同意押後亞協盃，由於6月起港足要參加世界盃外圍賽，以及傑志需到泰國出戰亞冠分組賽，第三循環最快或要7月才能舉行，承認屆時各隊或要面臨球員完約的問題，亦會延後下季開鑼時間，但他稱會上「聽到球會願意克服問題」。

袁文川補充，護級組的球隊在6月未有賽事，會爭取在7月前盡快完成賽程。身兼足總副主席的冠忠南區班主黃良柏，原定為「護級組」冠軍自費20萬獎金，袁文川透露對方為增賽事氣氛更加碼，據悉每場設最佳球員獎項以鼓勵。

東方龍獅只落後榜首傑志3分，總監兼主教練李志堅早前舉例「等於跑400米賽事，現在只跑300米就完， 好像有點問題」，認為賽程仍有空間續踢第三循環。李志堅稱，在亞協盃預定快將舉行，但仍未收到政府明確答覆賽事安排：「不知要等到何時才知如何實行，外隊也要買機票，不如向亞洲足協申請延期，先完成所有港超聯賽，這方案在現階段是最理想。」他稱港超第三循環及亞協盃對東方龍獅都重要，並相信亞協盃最終不會延遲太久才舉行。

今季港超由上季10隊減至8隊，為符合亞洲足協要求的球季比賽場數，聯賽由雙循環改為三循環，第三循環分前四名「爭標組」及後四名「護級組」再踢單循環。足總2月公布的賽程顯示，第二循環聯賽在5月16日結束，第三循環預定5月22日至6月27日舉行12場賽事；而港足要作客巴林參加3場世界盃亞洲區外圍賽，以及上季冠軍傑志需赴泰國出戰亞冠分組賽，分別暫定6月初及6月底舉行，連同回港所需的隔離期，或跟港超第三循環賽程「撞期」，加上港超不少球員合約都在6月完約，過去一個多月曾傳出第三循環有機會取消。另外，港足預定本周五公布出戰世界盃外圍賽初選大軍名單。

其他報道：英超︱曼聯擬430億賣盤難易手 「玫瑰打吡」悶和列斯聯

其他報道：歐超聯｜施非林暗示重罰皇巴祖雲 稱球員欲減歐聯場次 需接受減人工