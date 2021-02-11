英超︱曼聯擬430億賣盤難易手 「玫瑰打吡」悶和列斯聯 (22:55)

大批曼聯球迷上周四闖入卡靈頓訓練基地，抗議球會早前加入歐洲超級聯賽，數千人前日再於奧脫福球場外示威，高呼班主格拉沙家族下台。英國《鏡報》稱，加入歐超聯是格拉沙賣盤的第一步，因為他們認為有助提高叫價至約40億鎊，是他們16年前買入價的5倍。惟歐超聯計劃公布不足3天便「流產」，高昂標價勢難令賣盤成事，但報道未交代他們會否調整價格。被問到會否賣盤時，家族成員日前僅回應「不作評論」。蘇斯克查相信班主仍有體育上的計劃，不會轉售球會。

球隊今晚作客列斯聯，有球迷起用無人機拉起標語，指控格拉沙任內透過股息分配等，「私吞20億鎊」。曼聯在中場保羅普巴先列後備下，在「玫瑰打吡」作客以0：0悶和列斯聯，英超六連勝斷纜，但剩餘5輪仍領前第5的韋斯咸12分，勢獲下季參戰歐聯的巨額收益。

另外，般尼作客以4：0擊敗狼隊。前鋒基斯活特上半場連中三元，完場前再助攻艾殊利韋斯活特埋齋，助球隊結束三連敗，幾近護級上岸。

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