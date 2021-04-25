歐超聯｜施非林暗示重罰皇巴祖雲 稱球員欲減歐聯場次 需接受減人工 (20:41)

歐超聯於歐洲時間上周日誕生，卻不足3天內因9間球會退出而「夭折」，只餘牽頭的皇馬、巴塞及祖雲力撐這聯賽仍存在，令施非林甚為不滿：「每個人都需為做過的事情負責，不能裝作沒發生過。我認為這12間球會可分為3類，先是最早退出和承認犯錯的英超Big 6，其後是退出的米蘭雙雄和馬德里體育會，以及餘下3間仍在堅持的球會。你不能說有錢買下所有，就輕視傳統和歷史。」

施非林又暗示將處分有關球會，「這是執行委員會的決定嗎？我們拭目以待。現在言之尚早」。據報這些球會有可能被禁止參加下季歐聯，他又回應利物浦領隊高普和曼城主帥哥迪奧拿，憂心2024年歐聯改革由32隊增至36隊後會比賽太多：「UEFA的改革源自很多球會深受經濟損失打擊，但少了比賽意味教練和球員的收入亦會減少。」

施非林認為能推倒歐超聯的主因之一是球迷，深信他們如能獻出同樣力度的支持，也可打擊球壇種族歧視問題。另外，繼英超賽會、英格蘭足總和英職業球員工會聯手，將於英國時間周五（4月30日）下午3時正至下周一（5月1日）午夜期間，停用社交網站以示支持反種族歧視。兩大電視台天空體育及BT Sport亦計劃加入杯葛行動，關掉facebook、Twitter和Instagram，下輪賽事包括英超「雙紅會」曼聯主場大戰利物浦。

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