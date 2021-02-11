英超︱華拿破入球荒再門前失機 杜曹籲繼續努力 車路士挫鎚仔爭前四佔優 (17:55)

兩隊賽前同分排第4及第5，得失球佔優的車仔，完半場前由華拿中路力抗敵衛奧邦拿分邊，再入楔接應芝維爾的傳中建功領先。惟美臣蒙特換邊後一次遠射被擋出，華拿隨即衝至小禁區嘗試補中，皮球卻遠柱溜出底線。杜曹當時被影到目瞪口呆，賽後更說：「他需要持續入球，未能射入第2球後，有點失去信心，也顯然開始感到疲倦，但仍是很好的表現。」華拿表示：「今季表現不只是信心的關係，可能是運氣。我希望再遇到近似的機會，下周、下月都會把握到。」

車路士小勝1：0後，令杜曹追平車路士前帥史高拉利的成就，在英超最快達成10場不失球，周中作客皇家馬德里亦可能與李斯特城前領隊雲尼亞里看齊，上任首11場作客不敗。韋斯咸末段更有法比安巴貝拿解圍後再踢中芝維爾，球證翻看重播後改判紅牌，主隊領隊莫耶斯狠批執法水平不一致。

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