東京奧運｜陳芷澄首闖美巡賽前十 鞏固入奧機會 稱洛城賽佳績別具意義 (15:49)

27歲的陳芷澄在首輪打出低標準6桿的佳績，緊接兩輪表現稍為下滑，今日兩度吞下柏忌後，接連捕到小鳥及老鷹，最終單日打出低標準兩桿，以總成績低標準10桿的274桿完賽，與東道主球手並到第8名。她在上站美巡賽只並列64名，上季因疫情影響亦多次徘徊出局邊緣，過去最佳成績是2019年分站並列13名，這次終再取得突破。

步入第4季LPGA生涯，這名香港職業第一人終打入前十，分站獎金首次突破3.5萬美元（約27.34萬港元），她賽後形容在此寫最佳，添上多一重意義：「大學時期，我在這裏度過不少訓練時間，洛城對我來說有特別意義。我一直等待一次前十，過去在此奮鬥，在同一場地達成目標感覺特別，更能引證過去數年苦功種出的成果。」

這名上屆奧運代表仍在追逐今夏東奧資格，她賽前在奧運排名位列52位，如今再勢添積分提升排名，進一步穩固以頭60位入奧的機會。她早前因疫情回港，已表明會借助在亞洲出戰的「主場」之利，瞄準東奧獎牌。

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