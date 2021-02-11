港超｜羅俊仁起孖助晉峰大勝 潘文迪代掌帥認愉園受影響 林衍廷看台觀戰 (20:44)

愉園主教練鮑家耀及球員林衍廷在性別歧視及性騷擾風波下停賽10場，前者禁足比賽場地，今仗由總監潘文迪暫代領軍，但球隊今仗正選未有外援，隊長盧斯安奴、查理史葛、羅拔奧度及米基爾分別休戰及因傷缺陣，與停賽的林衍廷同樣只在看台觀戰。

晉峰憑費利浦薩先開紀錄，加上羅俊仁梅開二度，上半場已領先3球下，在主場「收官戰」大勝3：0完場，取得今季聯賽第3勝，賽後11戰9分升上第5位，但總教練何信賢不滿球員只得半場好波，下半場表現不收貨，期望餘下3仗再爭佳績。

潘文迪表示，愉園此前7日踢3場負荷大，想給個別球員休息並起用多名小將，承認上半場表現欠佳。對於鮑家耀缺陣，他說：「始終球隊一向由他訓練，（缺陣）會有少許影響，但教練團都知道其要求和踢法，影響不算太大。上、下半場表現有很大分野，反映年輕球員在比賽仍未成熟。」就鮑家耀上訴方面，他強調過程會跟足程序：「最終足總如何判決，都會照正常情况接受，我們立場當然希望問題盡快解決。」

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