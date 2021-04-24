港超｜費蘭度連續兩仗獻絕殺球 東方險勝飛馬 向榜首傑志施壓 (18:33)

飛馬今午在元朗大球場出戰今季港超最後一場主場賽事，有2106人入場，為該隊今季主場入場人數新高。今仗雙方均陣容不整，主隊有中場黎格爾停賽，以及「雙銘」胡晉銘及劉學銘因借用條款不能倒戈；東方有盧卡斯、黃威、翟廷峯及黃梓浩因傷缺陣，由利馬客串任「假9」單箭頭，梁冠聰及梁振邦分別任左右閘。上半場雙方互無紀錄，換邊後飛馬有改任防中羅振庭的勁射僅柱邊出界，中堅古安奴亦曾接應角球迎頂，但被東方門將葉鴻輝將球救出。

戰至補時1分鐘，上仗為東方絕殺理文的費蘭度再次發威，由右路帶到左路連過數人再射遠柱入網，東方最終憑這個入球全取3分。賽後雙方的巴西籍球員，包括東方的利馬、飛馬的法比奧、山度士及達施華發生口角，一度引起兩隊職球員擾攘，飛馬主教練郭嘉諾需大口喝罵麾下離開。

郭嘉諾承認雙方今仗非最佳人腳，只能放手一搏，但礙於天氣和開賽時間，球隊都較慢熱，最終雙方只得一至兩個機會，對方亦取得精彩入球，現期望餘下兩仗獲勝穩守第3。就賽後衝突，他稱賽後有東方的巴西籍球員說了一兩句葡語，繼而引起飛馬森巴兵衝前對罵，重申飛馬非輸不起及挑釁一方。

東方主教練李志堅稱，球員口角很小事，並稱傷兵問題非一時三刻能解決，今仗未能以完整陣容出戰，認為「爭二之戰」令雙方有保留，感謝球員努力。他重申爭標形勢未有太大改變，期望在第三循環再鬥過。費蘭度也稱不能想太多傑志情况，只需繼續做好自己。8隊港超代表將於下周一出席港超會議，討論第三循環能否如期舉行及相關安排。

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