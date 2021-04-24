足球｜奇誠庸涉炒賣農地受查 撰文稱若為斂財已轉戰中超 (19:31)

韓國光州警察廳反腐敗經濟犯罪偵查隊前日（22日）向傳媒表示，正調查FC首爾32歲球星奇誠庸及其父親，亦即FC光州前主席奇永玉。警方稱二人涉嫌在2015及2016年斥資數十億韓圜購買十多塊光州西區的土地，包括稻田等農地，並提交虛假農業經營計劃書，亦涉嫌非法改變土地用途，將農地變成車庫出租。

奇誠庸昨在Instagram撰長文回應，稱為此事感鬱悶和痛苦。他解釋買地是為了興建足球中心，自己當年仍在旅歐，將此事交由居於韓國的父親處理，自己在數日前接到記者查詢前，一直不知買入農地，現時會配合調查，日後亦會徹底審視所有決定。

奇誠庸於2015至2016年效力仍在英超的史雲斯，當時傳獲中超球會招手，他昨亦表示：「如果只追求金錢，那年收到中國球隊的巨額報價，我肯定動搖，不會拒絕。若我知道土地是非法，仍為投機購買，會為自己感羞愧，人生目標亦隨之崩潰。」

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