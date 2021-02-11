田徑｜呂麗瑤寫今季最佳難掩失落 憂礙下周香港賽表現 延後打第2針疫苗 (15:32)

賽事今明兩日於小西灣運動場閉門上演，為疫下復賽後徑項首次不用隔線起步，改為每3名跑手之間相隔一條跑道，入場前續需填寫健康申報表、運動員亦繼續在比賽時間外須佩戴口罩等防疫措施。

女子100米跨欄原定上午10點半進行初賽，包括呂麗瑤在內的選手熱身後，初賽突告取消，各人待至下午1點05分直入決賽。第6線的呂麗瑤在第5個欄後，才逐漸拋離第4線的盛楚殷，終以13.51秒首名衝線，創今季個人最佳。然而呂麗瑤難掩失落，衝線後面壁平伏心情，受訪時表示雖做到季初許下「一槍比一槍快」的願望，但未夠集中影響發揮：「不想以初賽取消為藉口，決賽前已冷靜下來，但起步不夠集中，思緒像飄走了，要努力把自己叫回來，所以今槍原應跑得更快。」她又表示，疫情下重返賽場一切都需重新適應，像今日不用隔線道比賽，突然覺得很擠迫，上周訓練時教練亦找來數名小將模擬比賽環境，讓她提早適應。

呂麗瑤下周將出戰香港錦標賽，其後能否出國衝擊東奧資格仍是未知之數。她亦透露接種首劑疫苗後出現腹瀉等副作用，因此待下周香港賽過後才接種第2劑，以免影響表現。

香港紀錄保持者陳仲泓相隔15個月回歸賽場，以14.20秒稱霸男子110米跨欄。他表示在農曆新年期間受傷，故缺席季初數仗，直至兩周前才再練高欄，認為今日發揮尚可，繼續保持平常心爭取東奧外卡。

至於上月於季前測試賽創1.77米個人最佳成績（PB）的跳高女將鄧伊程，今日跳過1.69、1.73米後，於1.79米三次試跳失敗，不敵一跳躍過1.76米的張靜嵐。

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