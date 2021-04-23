港超｜理文反勝南區結束三連敗 陳曉明：教練球員都鬆口氣 (22:43)

理文後衛余煒廉在上月13日主場對冠忠南區，被指言論涉種族歧視南區日籍前鋒佐佐木周，事後當事人及理文已公開致歉及內部處分，而南區再沒去信足總投訴，事件亦告一段落。兩隊今晚再次對碰，事件兩名主角均正選上陣，其中余煒廉每逢觸球時，均被南區球迷區報以噓聲。

理文近况三連敗，今仗於30分鐘被南區前鋒夏志明藉反擊得分開紀錄，不過3分鐘後，理文由洛迪古斯迅即建功扳平，雖這名西班牙籍前鋒完半場頭槌被南區門將謝德謙飛身撲出，但他在下半場58分鐘射入隊友博得的12碼，協助理文反超前2：1，南區及後夏志明及史提芬彭利拿的攻門，均未能射破袁皓俊的十指關，終維持勝局。

理文結束三連敗後，賽後11戰15分續排第4，落後第3的天水圍飛馬4分。理文最後階段幾經辛苦保住勝局，主教練陳曉明笑言做教練很難長命：「之前成績欠佳多次被反勝，今仗賽後甚至有球員想喊，過去一段時間要捱是很辛苦，但球隊繼續維持做得好的地方，製造不少攻門，除了第一個失球犯錯，下半場比以往是集中及組織隊型緊密了，雖然最後看到球員是有點怯，無論教練還是球員，最終能夠取勝總算是鬆一口氣。」他續道即使球會高層沒施壓，成績欠佳也會給自己壓力，對自己有要求，但本周末沒有休息空間，因緊接下周二晚就要補賽在旺角場對標準流浪。

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