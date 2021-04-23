北京冬奧丨美國擬禁外交人員參與北京冬奧 中外交部：杯葛注定不會得逞 (19:02)

美國參議院外交委員會本周通過「戰略競爭法案」，當中包括禁止外交人員參與明年北京冬奧，但不會阻止運動員參賽。中國外交部發言人汪文斌昨（22日）批評美國將體育政治化，指杯葛行動「得不到國際社會支持，注定不會得逞」。
美國共和黨參議員羅姆尼就「戰略競爭法案」提出修正案，要求政府以外交手段抵制明年北京冬奧，並形容允許一個進行種族滅絕的國家舉辦奧運「令人震驚和憤慨」。羅姆尼亦提出運動員不應被懲罰，故仍會容許他們參賽。長達281頁的「戰略競爭法案」亦有其他關於中國新疆維吾爾族人權問題，以及香港民主問題的內容，周三已獲外交委員會通過，下月由參議院全體審議。
中國外交部發言人汪文斌昨在例行記者會稱：「中方堅決反對將體育運動政治化，這不僅有違奧林匹克憲章精神，也損害各國運動員的利益和國際奧林匹克事業，得不到國際社會支持，注定不會得逞。」
此外，日本香川縣一名負責東京奧運聖火傳遞的交通警證實感染新冠病毒，為傳遞展開近一個月以來首例；據報他在本月17日聖火途經香川縣直島町期間，負責引導車輛，翌日感不適並在檢測呈陽性。
東京等4個都府縣今晚將頒布緊急事態宣言，料後日（25日）起生效至下月11日，為東京疫下第三度進入緊急狀態。下月9日的東奧田徑測試賽日前已宣布改為閉門，賽事原定開放予2萬名觀眾入場，而七人欖球測試賽昨完成，由28名日本隊球員合演男、女子各兩場比賽。
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