NBA｜湖人不敵獨行俠 一眉久休復出僅打17分鐘 暗批主帥過度保護（附精華） (17:49)

湖人近期在勒邦占士及安東尼戴維斯同樣因傷避戰下，僅錄得8勝8負，在西岸跌至第5位，要確保以前6名直接出線季後賽仍充滿變數。今早「紫金軍團」剛好作客排西岸第7的獨行俠，雖有養傷逾兩個月的一眉復出，但這名28歲球星狀態明顯不足，正選上陣約17分鐘，10投2中下僅貢獻4分及4個籃板，下半場未再獲派上陣，最終球隊以5分之差不敵有主力中鋒波辛傑斯傷出的獨行俠，吞下兩連敗，以35勝24負續排第5，但與緊隨其後的波特蘭拓荒者及獨行俠僅餘2.5場勝差。

一眉是役未再獲派上陣後一度忿而踢向廣告版，他賽後亦暗批主帥禾高過於保護自己：「我對於久休復出相當興奮和期待，我只一心希望落場幫助球隊，享受上陣比賽的時間，不希望有任何束縛，不會去擔心受傷的事情。」

另外，原定今夏參加NBA選秀的NCAA肯塔基大學主力泰隆斯奇勒，昨晚於洛杉磯駕車時遇上車禍身亡，終年19歲。勒邦占士及現效力紐約人的同校師兄昆克利，均在社交網悼念對方。

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