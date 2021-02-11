歐超聯︱曼聯訓練場遭憤怒球迷封鎖　蘇帥偕卡域克調停　英國超聯醞釀誕生 (23:18)

曼聯證實一群球迷於當地時間今早約9時出現，封鎖曼聯的卡靈頓訓練場，其間高呼班主格拉沙家族盡快出售球會，要求今午便要離開，亦有人展示「格拉沙滾出去」的橫額。主帥蘇斯克查、助教卡域克、費查和中場尼曼查馬迪等，一度與球迷會晤，其間蘇帥被質問為何不以領隊身分反對格拉沙。蘇帥則認為「格拉沙愛球會」，但球迷斥這班主「只愛金錢」。曼聯其後發聲明證實球迷稍後離開，而訓練場的建築則未被破壞。

另據報，12豪門各已繳交800萬鎊（約8600萬港元）用於歐超聯的相關籌建工作入股費用，但現或因勢胎死腹中而可能血本無歸，而且已退出的球隊，將來恐亦需面臨因違約而被罰款的風險。

歐洲足協會長施非林稱讚歐超聯的瓦解，全因英國首相約翰遜行事果斷迅速和有效率，而「立法炸彈」的手段更令英超Big 6率先投降，「他不僅因為足球的文化和對足球的熱愛，還因此確保了國家的秩序」。此外，一個名為英國超級聯賽的計劃正在醞釀，目標是將蘇超兩支班霸格拉斯哥流浪和些路迪納入這聯賽。據報這是一個阻止蘇格蘭脫離英國獨立的政治考慮方法。

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