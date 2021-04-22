東京奧運｜國際奧委會落實禁政治種族宣示 違規運動員將受罰 (21:46)

全球平權運動過去一年升溫，其中前國家美式足球聯盟（NFL）球員卡佩尼克多年前爭取平權時做出的單膝跪，如今已成多項世界體壇賽事，用以表達平權的象徵動作。由於《奧林匹克憲章》第50條規定，所有運動員不可在頒獎儀式及比賽場館內進行任何與政治、宗教及種族相關的行徑。近月一直有輿論認為IOC應修改相關條款。

不過，IOC最終落實今屆東奧及明年的北京冬奧，將會沿用過往做法，意味單膝跪等支持平權的行徑將被禁止，並將會在稍後訂出明確罰則，執委會昨批准運動員委員會，就相關規定的違規行為處分內容作出建議。據日本《共同社》報道，早前運動員委員會曾就相關事宜進行投票，結果有近七成受訪運動員，同時認為頒獎及開幕禮等儀式上單膝跪並不合適。

此外，東京都預計將再次發布緊急事態宣言，避免當地月底展開的黃金周令疫情進一步蔓延，惟此舉被外界質疑首要目的是希望東奧能如期舉行。對此，IOC主席巴赫否認，並稱「這是當地政府為預防疫情擴大而提前採取的對策」。

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