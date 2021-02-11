西甲︱皮里斯稱12豪門有捆綁合約 無球隊可離歐超聯　斥UEFA和各國聯賽恐失特權 (19:14)

隨着英超Big 6、馬德里體育會和國際米蘭等多間球會退出，歐洲超級聯賽料將無疾而終，但皮里斯稱這12間球會已簽「捆綁式合約」，故此歐超聯仍會出現，「任何人認為它已死亡是完全錯誤的」。他又透露醞釀3年的歐超聯被封殺，是由於「各國聯賽都害怕它，稱我們會殺死足球」，並強調由UEFA主辦的歐聯已過時，「直至8強開始才有吸引力，就像網球賽的頂級交鋒是費達拿對拿度，而非拿度碰世界排名第80的球手」，並指歐超聯12軍去季已共損失6.5億歐元（約60.7億港元），今季的損失更將是兩至三倍，所以事情必須改變。

他又質疑包括皇馬今晨在西甲作客卡迪斯在內，參加歐超聯的球隊近日被球迷抗議的事件：「是誰讓那些車路士球迷去抗議的？當時只有40名車路士球迷。我能分辨誰將他們帶到那裏（列斯聯）……就像今次有人獲派卡迪斯球衣一樣。」皇馬藉賓施馬於30分鐘射入12碼，然後在33分鐘助攻守將奧迪奧蘇拿，加上該名法國籍前鋒於40分鐘埋齋，以3：0打敗卡迪斯，賽後32戰得70分，力壓同分的馬體會升上榜首。

另外，歐洲足協（UEFA）會長施非林表示，由於電視播映權和或被追索賠償關係，皇馬在下周中迎戰車路士的歐聯4強首回合，「不舉行的可能性相對較小」。

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