NBA｜美黑人少女遭白人警擊斃 占士刪相關貼文 「不希望製造更多仇恨及對立」 (20:22)

弗洛伊德案日前審結，涉案前警員肖萬（Derek Chauvin）被判二級謀殺、三級謀殺和二級誤殺罪成。NBA各界其後分別發表聲明歡迎判決，占士亦表態支持。而當日美國俄亥俄州發生一宗16歲黑人少女馬希雅拜仁（Ma'Khia Bryant）持刀襲擊他人事件，最終該名少女被白人警員連開4槍擊斃。占士隨後分享有關片段，為類似事件再次發生感傷痛。惟他今晨突然刪除有關貼文，引起爭論，他隨後撰文解釋此舉是不希望製造更多仇恨及對立。雖不少有網民表示理解，但亦有人批評兩事件不應混為一談。

另外，已養傷逾兩個月的湖人球星「一眉」安東尼戴維斯，落實將於明早常規賽作客達拉斯獨行俠復出。而今早賽事方面，華盛頓巫師有「韋少」韋斯特布克貢獻今季個人第27次「三雙」，助球隊主場以118：114擊敗有「咖喱仔」史堤芬居里僅得18分的金州勇士，後者是役3分球僅14投2中，亦令他連續每場取30分或以上走勢止於11場。

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