NBA｜美黑人少女遭白人警擊斃 占士刪相關貼文 「不希望製造更多仇恨及對立」 (20:22)

美國黑人弗洛伊德（George Floyd）去年5月被白人警員跪頸致死案，美國時間周二（20日）審結，NBA官方及多名球星均發聲明歡迎判決，其中洛杉磯湖人球星勒邦占士同日曾分享當日在俄亥俄州發生的持刀黑人少女被白人警員擊斃事件。不過他今晨突然刪除有關貼文，並解釋此舉是不希望製造更多仇恨及對立。
弗洛伊德案日前審結，涉案前警員肖萬（Derek Chauvin）被判二級謀殺、三級謀殺和二級誤殺罪成。NBA各界其後分別發表聲明歡迎判決，占士亦表態支持。而當日美國俄亥俄州發生一宗16歲黑人少女馬希雅拜仁（Ma'Khia Bryant）持刀襲擊他人事件，最終該名少女被白人警員連開4槍擊斃。占士隨後分享有關片段，為類似事件再次發生感傷痛。惟他今晨突然刪除有關貼文，引起爭論，他隨後撰文解釋此舉是不希望製造更多仇恨及對立。雖不少有網民表示理解，但亦有人批評兩事件不應混為一談。
另外，已養傷逾兩個月的湖人球星「一眉」安東尼戴維斯，落實將於明早常規賽作客達拉斯獨行俠復出。而今早賽事方面，華盛頓巫師有「韋少」韋斯特布克貢獻今季個人第27次「三雙」，助球隊主場以118：114擊敗有「咖喱仔」史堤芬居里僅得18分的金州勇士，後者是役3分球僅14投2中，亦令他連續每場取30分或以上走勢止於11場。
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