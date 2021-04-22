英超︱最年輕少帥美臣領熱刺返勝軌 巴利疑諷前帥摩連奴：大球會要進攻 (16:30)

賴恩美臣以29歲零312日，成為英超歷來最年輕督師的領隊，熱刺在辭退摩連奴後首仗，今仗有射手哈利卡尼因傷缺陣，並在30分鐘被修咸頓射手丹尼艾格斯攻破大門。不受前帥摩連奴重用的加里夫巴利是役正選，並在60分鐘建功扳平，另一鋒將孫興慜雖在75分鐘曾入球詐糊，但仍在完場前藉對手禁區內犯天條，射入12碼，助熱刺2：1絕殺修咸頓，結束聯賽3場不勝後，以33戰53分及較佳得失球，力壓利物浦升上第6位，多踢一場落後第4的車路士2分。

巴利今季借回熱刺後，至今在英超上陣15場入6球，上陣時間合共僅649分鐘，大部分時間只列後備，今仗賽後有意無意地諷刺前帥摩連奴：「我們要踢得更進取，熱刺是大球會，球員渴望進攻，今場比賽我們做到了。」他又指，需時適應在美臣麾下，但指對方僅上任數天，亦呼籲球迷耐心給球隊時間改善。

另外，曼城作客縱開賽20秒閃電失球，加上後衛史東斯於上半場尾段領紅，生涯首次英超被逐，但「藍月」仍憑菲爾科頓和洛迪卡斯簡迪各建一功，以2：1段反勝下半場有球員被逐、同樣只餘10人應戰的阿士東維拉，以77分將榜首優勢領先11分，餘下5輪聯賽只需再取8分便可重奪英超冠軍。史東斯在英超生涯上陣182場首次領紅被逐之餘，下周日英格蘭聯賽盃決賽對熱刺需要停賽。

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