東京奧運｜選手或須每天檢測深喉唾液 田徑韻律泳前哨戰再遭疫情打亂 (20:48)

東奧7月23日的開幕日子逼近，共同社早前報道組委計劃修改選手守則，加密原定每4天一次的病毒檢測，運動員或要每天遞交深喉唾液樣本，亦會如藥檢一樣加強監察，以免有人調換唾液樣本，具體方案連同交通及活動範圍限制，會在月底的第二版防疫守則刊出。

共同社及多間日媒亦報道，組委因應東京都疫情惡化，將田徑測試賽改為閉門。賽事下月9日在新國立競技場舉行，原定有2萬觀眾入場，以測試防疫措施，亦有海外選手表態希望參與，惟報道稱暫時安排只開放予本土運動員。國際泳聯亦公布，原定5月初在東京舉行的東奧韻律泳預賽，將延至6月及遷出東京，地點仍待落實。

而牙買加隊宣布因疫下出入境限制，下月不會赴波蘭出戰接力世界賽。該隊缺少退役星將保特下，在2019年世界賽男子4x100米決賽不入，未能直入東奧，現時只藉世界排名爭取入場券。

相關報道：東京奧運｜足球分組賽抽籤出爐 日本男足A組惡鬥法國 衛冕巴西遇德國

其他報道：德甲︱史浩克33年來首降班 寫榜尾隊新低 拜仁周末再贏即九連霸