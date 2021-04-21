歐超聯︱體壇史不乏「叛變者」 皇馬會長20年前創歐籃 英超緣自5軍 (15:35)

英超

英超前身英甲原本隸屬英格蘭聯賽會，但阿仙奴、曼聯、利物浦、熱刺及愛華頓等5間球會，80年代起醞釀出走，改由英格蘭足總直轄，以便提高轉播收入分成，在1991年獲得最少14間頂級聯賽球會響應，翌年舉行首季，有22隊角逐。

相關報道：歐超聯｜6英超球會退出 歐超聯賽會考慮重塑計劃

歐籃

歐洲籃壇最高水平洲際賽事原為FIBA歐洲冠軍盃，但在皇家馬德里會長皮里斯、巴塞隆拿前會長巴杜姆等推動下，多支歐洲豪門於2000年夏天成立歐洲籃球聯賽；FIBA設超級聯賽作為反擊，令2001年出現兩支「歐洲冠軍」。隨着更多FIBA超聯球隊轉戰歐籃，歐籃的母公司與11國職業聯賽會籌辦次級洲際賽：歐洲盃籃球賽，以及青年軍聯賽等。FIBA終放手球會級別賽事，但保留世界盃及奧運外圍賽等主辦權。FIBA近年嘗試以國際賽資格，威嚇收回球會級賽事管轄權亦失敗。

相關報道：皇馬會長稱足球將死 信歐超聯得救

ATP網球世巡賽

因不滿國際網聯（ITF）削減世巡賽獎金，1988年美國公開賽期間，時任世界一哥韋蘭特等發起「停車場革命」，宣布自組新賽事。雖然ITF表明反對，但無阻男子職業網球聯會（ATP）世巡賽於1990年成立。世界一哥佐高域去年8月辭任ATP球員議會主席，牽頭另組職業網球員協會，冀提升球員與ATP的談判地位，但遭拿度及費達拿指摘分裂網壇。

相關報道：歐超聯︱約翰遜稱向計劃拔紅牌 哥迪奧拿反對曼城參戰 憂失競技意義