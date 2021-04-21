歐超聯｜6英超球會退出　歐超聯賽會考慮重塑計劃 (10:33)

曼城率先在官網發聲明，宣布展開退出歐超聯的程序，成為12間創辦球會中首間退出的球會。同市勁敵曼聯隨後亦表示，在聆聽球迷、英國政府及其他持份者的意見後決定退出，並宣布行政總裁艾活華特（Ed Woodward）將於年底離任。利物浦則表示，會方收到球會內外不同持份者的意見，將中止參與歐超聯計劃。

阿仙奴在聲明中指出，退出是聆聽球迷和足球圈近日的呼聲，承認出錯並致歉。熱刺主席利維（Daniel Levy）表示，對歐超聯計劃構成的憂慮和不快深感歉意，但強調不能原地踏步，應持續檢討賽事和管治機構。車路士則稱，經過全盤考慮後，認為繼續參賽不符合球會、支持者及整個球圈的利益，因此決定退出。

歐超聯在6支英超隊宣布離開計劃後，發聲明表示會重塑計劃：「英格蘭球隊在壓力下退出，但我們堅信計劃合乎歐洲法例，以及歐洲足球需要改革，因為現有的歐洲賽體系運作欠佳。」

除了6支英超隊，據報意甲米蘭雙雄及西甲馬德里體育會亦已「跳船」，令歐超聯現只餘皇家馬德里、巴塞隆拿及祖雲達斯3個創始成員。

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