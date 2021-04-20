中超︱揭幕戰逾3萬人入場 廣州打吡和氣收場 港將陳俊樂傷癒踢足全場 (22:32)

上季中超以分賽區及閉門舉行，僅部分開放數千球迷入場。今季首階段維持分廣州及蘇州賽區，在賽會防疫措施下暫計劃開放逾半比賽有觀眾入場。舉行揭幕儀式的廣州天河體育中心，今晚有超過3萬名觀眾入場，每人入場時均需出示行程健康碼，大部分球迷都有戴口罩，亦是疫情以來入場人數最多在中國舉行的體育賽事。

廣州隊兩大巴西隊球星荷西保連奴及泰利斯卡因簽證問題未歸隊，料最快要7月第二階段才能重新註冊，球隊今仗以「全華班」出戰，包括已入籍的艾克森、阿蘭及蔣光太正選，高拉特亦在下半場後備入替。廣州城則有曾效力已散班的港超球隊富力R&F的巴西籍前鋒利安高未列大軍名單。主隊由阿蘭在開賽6分鐘先開紀錄，但廣州城在15分鐘藉一個烏龍球扳平，養傷逾兩個月的港足中場陳俊樂，在這次進攻交出直線傳送，造就隊友傳中再轉化成這記烏龍球。艾克森在完半場前12碼宴客下，被廣州城在下半場初段一度反超前，但身高1.92米的廣州隊小將後衛吳少聰於完場前5分鐘頭槌扳平，雙方踢成2：2各得一分。

同日另一場，山東泰山的曼聯舊將費蘭尼因傷缺陣，但正選有曾奪韓職最有價值球員的新兵孫準浩，並憑今季由日職球隊浦和紅鑽加盟的前鋒李安納度拿斯文圖，在下半場入替後7分鐘頭槌打開紀錄，加上小將郭田雨再下一城，作客以2：0擊敗重慶兩江競技。

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