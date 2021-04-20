歐超聯︱約翰遜稱向計劃拔紅牌 哥迪奧拿反對曼城參戰 憂失競技意義 (21:40)

約翰遜稱不喜歡由皇家馬德里、曼聯和利物浦等牽頭的歐洲超級聯賽，認為它的創立對球迷的壞消息。他說：「參賽的英超球會不單是享負盛名的國際品牌，歷史上也源於他們的城鎮、城市和社區。他們應為當地球迷建立聯繫，保持現狀非常、非常重要……這是你們（球迷）的比賽，你可以放心，我向這可笑的計劃直接拔紅。」身兼英格蘭足總會長的威廉王子，也擔憂慮歐超聯將「破壞我們所熱愛的比賽」。

約翰遜發言人今日證實，首相稱政府對Big 6參加違反競爭的歐洲超級聯賽，不會坐視不理，並表示約翰遜已要求議會通過一項新法例：「他很清楚沒有什麼行動是不可能的。政府正在探索每一種可能性，包括立法選擇，以確保英格蘭球隊不會參加歐超聯。」《每日郵報》亦報道，數碼文化媒體及體育大臣杜永敦指出，政府將會對Big 6「自立門戶」的舉動採取強硬手段，包括取消這些球隊簽發外援工作證及加稅等措施。

與此同時，愈來愈多傳言指出，歐聯4強份子車路士和曼城疑暗示退出歐超聯，一個球會首席執行官告訴《天空體育》「這不是我們原本要簽署的」，並稱曼聯和利物浦的「謊言」令他們加入歐超聯。

曼城是歐超聯參賽球隊之一，這支英超榜首豪門將到訪阿士東維拉，領隊哥迪奧拿今晚出席賽前記招，首度談及歐超聯，表示不認同該賽事不設升降班制度，他稱：「若輸了也沒關係，那說不上是競技運動。若收穫無關付出，也不是競技運動。」

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